Самый важный праздник: 35-летие объединения страны отмечают в Германии

35-летие объединения страны отмечают сегодня в Германии. В Берлине появится аллея Гельмута Коля. Он был канцлером ФРГ, когда ровно 35 лет назад 3 октября 1990 года с ней воссоединилась ГДР, сообщает DW.

Годовщину события, известного как День германского единства, в этом году празднуют в Саарбрюккене с участием действующего главы правительства ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Переименование улицы или площади в Берлине именем Гельмута Коля было одним из пунктов коалиционного договора, подписанного правящей с апреля 2023 года в Берлине коалицией Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).



Бургомистр Берлина, представитель ХДС Кай Вегнер уже официально объявил, что аллеей имени Гельмута Коля станет нынешняя Хофйегераллее в центре германской столицы. На этой аллее, проходящей через парк Тиргартен, никто не живет — а значит, исключены судебные жалобы против переименования улицы, поскольку на них имеют право только жители прилегающих домов.

Ангела​​ Меркель критикует приглашение Макрона на празднование Дня германского единства в качестве специального гостя. Экс-канцлер в интервью телеканалу ZDF сказала, что считает его кандидатуру не лучшим выбором. «Возможно, в качестве приглашенного докладчика стоило пригласить кого-то из Восточной Европы или Восточной Германии», — сказала она.

Берлинская стена, которая разделяла Восточный и Западный Берлин на протяжении 28 лет, пала 9 ноября 1989 года. А ночь с 22 на 23 августа 1990 года на историческом специальном заседании десятая Народная палата ГДР приняла решение войти в состав Федеративной Республики Германия.