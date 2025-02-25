Будущий канцлер ФРГ призвал Европу к независимости от США и пересмотру роли НАТО

«Моим абсолютным приоритетом станет укрепление Европы. Таким образом мы сможем добиться независимости от США», — заявил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, не дожидаясь окончательных результатов выборов, состоявшихся 23 февраля, чтобы возвестить о наступлении новой эры в Европе.

Как пишет турецкое государственное информационное агентство Anadolu Agency, Мерц поставил под сомнение будущее НАТО и потребовал от Европы как можно быстрее усилить собственную оборону.

По его словам, после недавних заявлений президента США Дональда Трампа стало очевидно, что американская администрация в значительной степени безразлична к судьбе Европы. В связи с этим он выразил интерес к тому, каким будет подход стран Запада к предстоящему саммиту НАТО в июне.

«Мы по-прежнему будем говорить о НАТО в его нынешнем виде? Или нам придется в ускоренном порядке создавать независимые европейские оборонные возможности? Поэтому это мой абсолютный приоритет», — подчеркнул он.

Мерц также обратил внимание на вмешательство американского предпринимателя Илона Маска в предвыборную кампанию в Германии, назвав это беспрецедентным событием.

«Вмешательство из Вашингтона оказалось не менее резким, агрессивным и, в конечном итоге, возмутительным, чем-то, что мы видели со стороны Москвы. Мы испытываем колоссальное давление с обеих сторон, поэтому сейчас мой главный приоритет — создание единства в Европе», — заключил он.

Напомним, 23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, блок ХДС/ХСС лидирует с 29,6 процента голосов.