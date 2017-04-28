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Общество

Бундестаг одобрил частичный запрет на ношение никабов в Германии

Фото AFP. Женщина в никабе

Бундестаг вчера одобрил законопроект, запрещающий работникам госструктур ношение в рабочее время одежды, полностью закрывающей лицо, — никаба или паранджи. Мера касается госслужащих, судей и военных, сообщила ВВС.

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«Интеграция, помимо прочего, означает, что мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам, — заявил глава МВД ФРГ Томас де Мезьер. — Законопроект, который мы одобрили, вносит в это дело большой вклад».

Новая мера запрещает гражданским служащим, судьям и солдатам в Германии носить на работе закрывающую лицо одежду. При этом правые партии призывали к полному запрету ношения никабов в общественных местах по примеру Франции и ряда других стран.

В декабре 2016 года канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась за введение запрета на ношение в стране паранджи и никаба. Выступая на съезде партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Эссене, она заявила, что ношение такой одежды нужно запретить всюду, где это возможно с правовой точки зрения.

Это не наше, у нас не принято носить полностью закрывающую лицо и тело одежду. В Германии в процессе коммуникации между людьми принято демонстрировать лицо.

Ангела Меркель

Франция в 2011 году стала первой европейской страной, которая официально запретила носить паранджу и другую скрывающую лицо одежду в общественных местах. В сентябре 2016 года аналогичный законопроект одобрила нижняя палата парламента Швейцарии.

В январе 2017 года правящая коалиция в Австрии тоже представила законопроект, похожий на принятый во Франции. В соответствии с ним ношение женской мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах запрещается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50757/
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