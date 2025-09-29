Вице-президент США заявил, что Россия в последние недели отказалась от двух- и трехсторонних встреч по вопросу Украины.

Фото Reuters. Вице-президент США Джей Ди Вэнс

«За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями Соединенных Штатов и Украины», — сказал Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать ради мира, и призвал Россию «очнуться» и «принять реальность», а также сделать шаги к завершению конфликта.

Представитель Белого дома добавил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет Дональд Трамп.

Переговорный процесс по ситуации вокруг Украины фактически зашел в тупик. После встречи лидеров Штатов и РФ на Аляске этот вопрос остается только в заявлениях политиков — каких-либо конкретных шагов стороны пока не предпринимают.