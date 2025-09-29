10:00
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Россия отказывается от встреч по вопросу вокруг Украины — вице-президент США

Вице-президент США заявил, что Россия в последние недели отказалась от двух- и трехсторонних встреч по вопросу Украины.

Reuters
Фото Reuters. Вице-президент США Джей Ди Вэнс

«За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями Соединенных Штатов и Украины», — сказал Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать ради мира, и призвал Россию «очнуться» и «принять реальность», а также сделать шаги к завершению конфликта.

Представитель Белого дома добавил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет Дональд Трамп.

Переговорный процесс по ситуации вокруг Украины фактически зашел в тупик. После встречи лидеров Штатов и РФ на Аляске этот вопрос остается только в заявлениях политиков — каких-либо конкретных шагов стороны пока не предпринимают.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345199/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Привести Россию и Украину к прямым переговорам за 100 дней обещают США
Заявления и критика вице-президента США в Мюнхене вызвали переполох в Европе
Популярные новости
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Строительство железной дороги КНР&nbsp;&mdash; КР&nbsp;&mdash; РУз перешло в&nbsp;практическую стадию Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Как мэр города&nbsp;Ош ответил на&nbsp;выговор президента Как мэр города Ош ответил на выговор президента
Депутаты Жогорку Кенеша объявили о&nbsp;самороспуске Депутаты Жогорку Кенеша объявили о самороспуске
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
29 сентября, понедельник
09:53
В центре Бишкека на правительственной трассе водитель устроил дрифт В центре Бишкека на правительственной трассе водитель у...
09:48
В Алматы фанаты устроили массовую встречу с «Реал Мадридом»
09:44
Россия отказывается от встреч по вопросу вокруг Украины — вице-президент США
09:25
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано
09:23
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября