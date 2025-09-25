11:47
Власть

Депутаты ужесточили наказание за мошенничество

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании сегодня одобрили в третьем чтении изменения в Уголовный кодекс, предложенные группой парламентариев.

Согласно документу, сроки давности уголовного преследования и давности исполнения обвинительного приговора не применяются к лицам, совершившим мошенничество, а условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено в случае возмещения ущерба.

Законопроектом за мошенничество в незначительном размере предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч сомов или исправительные работы на срок от 6 месяцев до 1 года, или лишение свободы на срок до 1 года. В действующем кодексе за такое преступление предусмотрен лишь штраф 20 до 50 тысяч сомов.

Кроме этого, согласно поправкам, за мошенничество предусмотрены следующие наказания:

  • в значительном размере — лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с конфискацией имущества (сейчас — исправительные работы, или штрафом до 100 тысяч сомов, или лишение свободы до 3 лет);
  • в крупном размере — лишение свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества (сейчас — штраф до 200 тысяч сомов или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет);
  • в особо крупном размере — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет (сейчас — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет).

Также в законопроекте предусмотрено примечание, согласно которому «в случае добровольного возмещения ущерба, причиненного собственнику или иному владельцу преднамеренным неисполнением договорных обязательств, если в его действиях не содержится признаков иного преступления, это лицо освобождается от уголовной ответственности и наказания».

Документ принят в третьем чтении. Далее он будет направлен на подпись президенту.

