Если подтвердится —посажу в тюрьму. Глава ГКНБ отчитал руководство Минтранса

Глава Государственного комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Чуйскую область остро раскритиковал руководство Министерства транспорта и коммуникаций и пригрозил наказанием — вплоть до тюремного заключения — в случае подтверждения сведений о коррупции в ведомстве. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Фото ГКНБ

По словам Камчыбека Ташиева, в адрес ГКНБ поступают обращения от подрядчиков с жалобами на взятки и поборы со стороны ответственных лиц Минтранса. Он подчеркнул, что такие факты носят систематический характер и наносят многомиллионный ущерб бюджету.

«Не дай бог, если подтвердится информация, посажу в тюрьму. Не думай, что я тебя пожалею. Мне все равно. Если я тебя посажу, другие руководители будут спокойно работать», — обратился Камчыбек Ташиев к главе Минтранса Абсаттару Сыргабаеву, предупредив о возможных кадровых и процессуальных последствиях.