18:28
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Власть

Если подтвердится —посажу в тюрьму. Глава ГКНБ отчитал руководство Минтранса

Глава Государственного комитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Чуйскую область остро раскритиковал руководство Министерства транспорта и коммуникаций и пригрозил наказанием — вплоть до тюремного заключения — в случае подтверждения сведений о коррупции в ведомстве. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. 

ГКНБ
Фото ГКНБ

По словам Камчыбека Ташиева, в адрес ГКНБ поступают обращения от подрядчиков с жалобами на взятки и поборы со стороны ответственных лиц Минтранса. Он подчеркнул, что такие факты носят систематический характер и наносят многомиллионный ущерб бюджету.

«Не дай бог, если подтвердится информация, посажу в тюрьму. Не думай, что я тебя пожалею. Мне все равно. Если я тебя посажу, другие руководители будут спокойно работать», — обратился Камчыбек Ташиев к главе Минтранса Абсаттару Сыргабаеву, предупредив о возможных кадровых и процессуальных последствиях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344795/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят обновить закон о противодействии коррупции
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях
В Кара-Балте директор подрядной организации подозревается в коррупции
В департаменте спорта раскрыта коррупционная схема на 30 миллионов сомов
В Сокулуке задержан заместитель акима по делу о коррупции
Коррупционную схему выявили в системе Министерства обороны Кыргызстана
Задержаны муниципальные служащие города Ош по подозрению в получении взятки
Дастан Бекешев считает, что сажать надо не журналистов, а коррупционеров
Бороться с криминалом легче, чем с коррупцией — Садыр Жапаров
Двух сотрудников Налоговой службы задержали в городе Ош
Популярные новости
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Неоднозначный закон. Что будет с&nbsp;депутатами после объявления о&nbsp;самороспуске Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Бизнес
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
24 сентября, среда
18:15
Если подтвердится —посажу в тюрьму. Глава ГКНБ отчитал руководство Минтранса Если подтвердится —посажу в тюрьму. Глава ГКНБ отчитал...
18:07
Лекарства в госаптеках дешевле всего на 5 процентов вместо обещанных 15
18:02
В Кыргызстане запускают дистанционные нотариальные услуги
17:43
В Кыргызстане сбывали иностранную просрочку под видом отечественного продукта
17:41
Хадж-2026. В Кыргызстане квота заполнилась за час