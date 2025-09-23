23:50
Трамп снова пообещал ввести тарифы против РФ, если не будет перемирия с Украиной

Президент США Дональд Трамп, выступая на 80- сессии Генассамблее ОНН, в очередной раз призвал страны Европы отказаться от покупки российской нефти и пригрозил ввести «очень строгие» тарифы для России, если та не согласится закончить войну против Украины, пишет Русская служба «Би-би-си».

«Вы спонсируете войну против себя», — заявил он, имея в виду страны Европы, не отказывающиеся от поставок углеводородов из России.

По его словам, Китай и Индия «заинтересованы» в продолжении войны, поскольку покупают российскую нефть с дисконтом.

Трамп повторил также, что рассчитывал «очень быстро» остановить войну России против Украины, поскольку у него «очень хорошие отношения» с российским президентом Владимиром Путиным. Однако этого не случилось, война идет уже четвертый год, но сейчас «Россия выглядит не очень хорошо» на поле боя, сказал он.

Призвав Европу присоединиться к американским санкциям, Трамп сменил тему.

Часом ранее, открывая 80-ю, юбилейную сессию Генассамблеи, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал к «прочному прекращению огня» и миру в Украине.

Это первое выступление Трампа на Генассамблее с 2020 года. Вечером вторника на полях Генассамблеи у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также выступит в ООН.
