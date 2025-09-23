12:53
Власть

В Бишкеке проходит III Межпарламентский форум государств Центральной Азии

Сегодня в государственной резиденции «Ала-Арча» начал свою работу III Межпарламентский форум государств Центральной Азии на тему: «Парламенты стран Центральной Азии: эффективные решения для всестороннего развития региона».

В мероприятии участие принимают торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, председатель Национального совета Высшего собрания Таджикистана Рустами Эмомали, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева. От имени Туркменистана участие принимает Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Кыргызстане Нуры Голлиев.

ЖК
Фото ЖК . Форум

Ожидается, что в рамках форума стороны обсудят вопросы в сферах обеспечения устойчивого экономического роста, регулирования миграционных процессов и развития цифровой среды путем укрепления межпарламентского сотрудничества государств Центральной Азии.

Отметим, что предыдущие форумы состоялись в Казахстане в 2023 году и Узбекистане в 2024-м. 
