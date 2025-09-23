Кабмин упростил порядок трансформации земельных участков

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление о порядке трансформации земель, чтобы сделать процедуру более понятной и оперативной.

Теперь при переводе земельных участков из одной категории в другую уточнен перечень необходимых документов. Для большинства случаев требуются технико-экономическое обоснование, утвержденный Генеральный план или эскизный проект участка с указанием объектов, коммуникаций и дорог. Также в пакет документов включены данные о возможных потерях сельхозпроизводства, заключения экологических, культурных и земельных органов.

Сроки рассмотрения отдельных процедур сокращены с десяти до пяти рабочих дней.

При этом вводится правило: если трансформированный участок не используется по назначению в течение трех лет или не выполняются обязательства по освоению земель за счет собственных или заемных средств, участок подлежит возврату в исходное состояние без повторной процедуры трансформации.

Документ также закрепляет, что контроль за использованием и соблюдением условий возлагается на местные администрации и уполномоченные госорганы.

Постановление вступает в силу через 10 дней.