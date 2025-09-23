В Кыргызстане уточнили порядок предоставления госуслуг и список льготников

Кабинет министров внес масштабные изменения в нормативные акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг.

Согласно постановлению, расширен базовый реестр муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления. Теперь туда включены новые позиции, связанные с предоставлением копий документов и материалов:

до 15 страниц — копирование будет осуществляться бесплатно;

свыше 15 страниц — услуга станет платной, однако для ряда категорий граждан сохраняются льготы.

От оплаты освобождены:

люди с ограниченными возможностями здоровья и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, бывшие узники концлагерей;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получившие инвалидность;

малоимущие семьи, неполные семьи и лица без определенного места жительства.

Кроме того, изменения затрагивают Единый реестр государственных услуг. В документе уточнены наименования органов и аббревиатуры, отвечающие за оказание услуг, а также перераспределены полномочия между министерствами и ведомствами.

Также в реестр внесены новые услуги — например, выдача справок об обучении кыргызстанцев в зарубежных вузах, подтверждение уровня и содержания их образования, а также предоставление кадастровых данных и информации с GPS/GNSS-станций.

Документ вступает в силу через 15 дней.