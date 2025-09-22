В парламенте призывают МВД усилить борьбу с мошенничеством в стране

На заседании комитета по социальной политике при рассмотрении законопроекта «О рекламе» депутат Аида Исатбек кызы поинтересовалась у МВД тем, какая работа ведется по борьбе с мошенничеством, есть ли статистика обращений граждан.

Она отметила, что многие граждане страдают от мошенничества посредством ИИ. «Мошенники подделывают голоса родственников и звонят людям, чтобы снять с них деньги. Граждане потом не могут вернуть свои деньги», – добавила Аида Исатбек кызы.

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев на заседании отметил, что количество фактов мошенничества в КР увеличилось.

«Преступники используют новые технологии, прикрываясь именами первых лиц. Эта проблема актуальна сейчас во всем мире. Ежедневно появляются новые методы мошенничества, принимаются меры, внедряются новые технологии. Наши сотрудники правоохранительных органов проходят обучение», – отметил он.

Депутат уточнила, сколько граждан обращалось в МВД и как решались их вопросы. Замминистра проинформировал, что зарегистрировано 8 тысяч 786 случаев мошенничества, из них раскрыто 76 процентов, по ним ведутся уголовные дела. По остальным случаям работа продолжается.

Аида Исатбек кызы спросила, возвращаются ли средства гражданам. Нурлан Абдиев отметил, что возврат средств осуществляется по решению суда.

По словам Абдиева, в интернете размещено множество профилактических роликов МВД в СМИ, соцсетях и других площадках.

На ремарку депутата о том, что вряд ли пенсионеры читают СМИ, замминистра ответил, что и в подъездах также развешивают листовки для профилактики.

Аида Исатбек кызы призвала усилить профилактику через активистов, блогеров.