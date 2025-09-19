13:47
В Бишкеке открыли памятник Нузупу

В столице Кыргызстана состоялось торжественное открытие памятника Нузупу. Монумент установлен в западной части Бишкека, в районе села Орок, в честь одного из выдающихся военачальников, сыгравших важную роль в истории кыргызского народа.

На церемонии присутствовали представители государственных органов, общественные деятели, историки и жители города. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подчеркнул, что установка памятника является знаком уважения к национальной истории и напоминанием молодому поколению о мужестве и патриотизме предков.

Участники мероприятия отметили, что увековечение памяти таких личностей важно для укрепления национального самосознания и сохранения исторического наследия.

Справка 24.kg

Нузуп (Нусуп бий Эсенбай уулу) — кыргызский государственный и военный деятель XIX века. Он получил титул мин башы (тысячник) при Кокандском ханстве, отвечал за управление и оборону территории. В народной памяти остался как справедливый бий и полководец, сумевший объединять людей и защищать их интересы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/344154/
