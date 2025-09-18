Кыргызстан присоединился к ключевым ядерным конвенциям МАГАТЭ

Делегация Кыргызской Республики во главе с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелисом Машиевым приняла участие в 69-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прошла в Вене с 15 по 19 сентября 2025 года.

Выступая на пленарном заседании, глава Минприроды подчеркнул приверженность Кыргызстана целям и принципам ядерной безопасности, важность международного сотрудничества в вопросах мирного использования атомной энергии, обеспечения ядерной и радиационной безопасности и нераспространения ядерного оружия.

Кыргызстан представил результаты по экологической и радиационной безопасности, в том числе завершение проектов по рекультивации объектов уранового наследия в Мин-Куше и Шекафтаре при поддержке Счета экологической реабилитации для Центральной Азии под управлением ЕБРР. Отдельно отмечены предстоящие мероприятия в Майлуу-Суу.

В ходе конференции состоялась церемония вручения генеральному директору МАГАТЭ Мариано Гросси документов о присоединении Кыргызстана к двум важным международным конвенциям: об оперативном оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации. Жогорку Кенеш поддержал обновленный Протокол о малых количествах к соглашению между КР и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, подписано новое соглашение — Страновая рамочная программа технического сотрудничества между КР и МАГАТЭ на 2026–2031 годы.

Документ определяет приоритеты сотрудничества в медицине, сельском хозяйстве, подготовке кадров и экологической безопасности.

Кыргызская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями департаментов ядерной безопасности и гарантий МАГАТЭ, Интерпола, Фонда ОПЕК, Глобального альянса горнодобывающего сектора и критических минералов при ЮНИДО, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению партнерства в целях устойчивого и безопасного использования атомной энергии.