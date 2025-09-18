12:37
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Кыргызстан присоединился к ключевым ядерным конвенциям МАГАТЭ

Делегация Кыргызской Республики во главе с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелисом Машиевым приняла участие в 69-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прошла в Вене с 15 по 19 сентября 2025 года.

Выступая на пленарном заседании, глава Минприроды подчеркнул приверженность Кыргызстана целям и принципам ядерной безопасности, важность международного сотрудничества в вопросах мирного использования атомной энергии, обеспечения ядерной и радиационной безопасности и нераспространения ядерного оружия.

Кыргызстан представил результаты по экологической и радиационной безопасности, в том числе завершение проектов по рекультивации объектов уранового наследия в Мин-Куше и Шекафтаре при поддержке Счета экологической реабилитации для Центральной Азии под управлением ЕБРР. Отдельно отмечены предстоящие мероприятия в Майлуу-Суу.

В ходе конференции состоялась церемония вручения генеральному директору МАГАТЭ Мариано Гросси документов о присоединении Кыргызстана к двум важным международным конвенциям: об оперативном оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации. Жогорку Кенеш поддержал обновленный Протокол о малых количествах к соглашению между КР и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, подписано новое соглашение — Страновая рамочная программа технического сотрудничества между КР и МАГАТЭ на 2026–2031 годы.

Документ определяет приоритеты сотрудничества в медицине, сельском хозяйстве, подготовке кадров и экологической безопасности.

Кыргызская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями департаментов ядерной безопасности и гарантий МАГАТЭ, Интерпола, Фонда ОПЕК, Глобального альянса горнодобывающего сектора и критических минералов при ЮНИДО, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению партнерства в целях устойчивого и безопасного использования атомной энергии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343974/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты одобрили обновление протокола с МАГАТЭ по ядерной безопасности
Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
Строительство атомной станции. Узбекистан получит ядерное топливо в 2029 году
Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
Повышения уровня радиации вне ядерных объектов в Иране не зафиксировано — МАГАТЭ
Центрифуги ядерного завода в Натанзе повреждены, если не разрушены — МАГАТЭ
Кыргызстан присоединится к конвенциям, регламентирующим ядерную безопасность
Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ
МЧС получило спецавтомобиль для перевозки радиоактивных веществ
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
12:31
Эдиль Байсалов рассказал, почему не было создано ведомство по защите прав женщин Эдиль Байсалов рассказал, почему не было создано ведомс...
12:29
Нацбанк КР вводит в действие новую рыночную ставку BIR: почему и для чего
12:20
Кыргызстан присоединился к ключевым ядерным конвенциям МАГАТЭ
12:16
В Джалал-Абадской области за поборы и взяточничество уволили директоров школ
12:11
Новый облик фермера-агрария намерены создать в Кыргызстане: версия Минсельхоза