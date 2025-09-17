Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»

По поручению президента специальная комиссия проверила строительство «Ош-сити». Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook.

По его словам, было установлено, что строительные работы идут по плану.

Дайырбек Орунбеков сообщил, что на сегодняшний день проданы 1 тысяча 435 квартир и коммерческих помещений, получено $13,2 миллиона. При этом отмечается, что компания инвестировала в проект более $57,8 миллиона из собственных средств.

«Компания обязана построить и передать государству социальные объекты. В 2025–2030 годы 1 тысяча квартир будут переданы ГИК. Кроме того, будут построены родильный дом на 350 мест, мечеть на 2 тысячи мест, 16,5 километра дорог, парк на 4,6 гектара, школа на 700 мест. В селе Жаны-Барак будет построен многоэтажный жилой дом, заменены окна в городских школах, построены спортивные площадки, тоннель, тротуары и выполнены другие работы. Кроме того, государству будет передано 27 единиц специальной техники. Общая стоимость этих работ составляет $283 миллиона 101 тысячу 926», — написал Дайырбек Орунбеков.

Он резюмировал, что поводов для беспокойства нет.

Ранее мэр Оша Женишбек Токторбаев в ходе рейда заявил, что строительство жилого комплекса «Ош-сити» идет медленно и с задержками. По его словам, компания продала 2 тысячи квартир, из которых 1 тысяча 50 уже полностью оплачены.

«Вы взяли у людей $30 миллионов, но даже на $5 миллионов работ не сделали. Я даю гарантию: в итоге у вас будет скандал, создадите проблему. Сходите, посмотрите, как люди строят, вы давно должны были сдать объект», — сказал градоначальник и предложил ГКНБ запретить руководителям компании выезд за границу.

В феврале этого года в церемонии начала строительства масштабного проекта «Ош-сити» принял участие президента Садыр Жапаров.