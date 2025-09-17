17:49
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Власть

Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»

По поручению президента специальная комиссия проверила строительство «Ош-сити». Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Facebook.

По его словам, было установлено, что строительные работы идут по плану.

Дайырбек Орунбеков сообщил, что на сегодняшний день проданы 1 тысяча 435 квартир и коммерческих помещений, получено $13,2 миллиона. При этом отмечается, что компания инвестировала в проект более $57,8 миллиона из собственных средств.

«Компания обязана построить и передать государству социальные объекты. В 2025–2030 годы 1 тысяча квартир будут переданы ГИК. Кроме того, будут построены родильный дом на 350 мест, мечеть на 2 тысячи мест, 16,5 километра дорог, парк на 4,6 гектара, школа на 700 мест. В селе Жаны-Барак будет построен многоэтажный жилой дом, заменены окна в городских школах, построены спортивные площадки, тоннель, тротуары и выполнены другие работы. Кроме того, государству будет передано 27 единиц специальной техники. Общая стоимость этих работ составляет $283 миллиона 101 тысячу 926», — написал Дайырбек Орунбеков.

Он резюмировал, что поводов для беспокойства нет.

Ранее мэр Оша Женишбек Токторбаев в ходе рейда заявил, что строительство жилого комплекса «Ош-сити» идет медленно и с задержками. По его словам, компания продала 2 тысячи квартир, из которых 1 тысяча 50 уже полностью оплачены.

«Вы взяли у людей $30 миллионов, но даже на $5 миллионов работ не сделали. Я даю гарантию: в итоге у вас будет скандал, создадите проблему. Сходите, посмотрите, как люди строят, вы давно должны были сдать объект», — сказал градоначальник и предложил ГКНБ запретить руководителям компании выезд за границу. 

В феврале этого года в церемонии начала строительства масштабного проекта «Ош-сити» принял участие президента Садыр Жапаров. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/343889/
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Бишкека жалуются на строительный шум возле «Космопарка»
В городе Ош заработали 20 зарядных станций для электромобилей
В Ошской области после 15 лет простоя возобновили подачу воды в Кен-Сай
Будет скандал. Мэр города Ош не доволен темпами строительства «Ош-сити»
На юге Кыргызстана открыли обновленный участок дороги Ноокат — Кызыл-Кия
В городе Ош построят новый перинатальный центр на 150 мест
Задержаны муниципальные служащие города Ош по подозрению в получении взятки
Перинатальный центр в Оше: Минздрав подписал контракт с китайской компанией
В городе Ош кафе без парковок оставят без света и воды
Мэр города Ош вручил ключи от двухкомнатной квартиры тройняшкам
Популярные новости
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
KOICA провело семинар по&nbsp;сотрудничеству с&nbsp;гражданским обществом KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
17 сентября, среда
17:31
Эстония строит противотанковый ров и около 600 бункеров на границе с Россией Эстония строит противотанковый ров и около 600 бункеров...
17:16
В Кыргызстане остро не хватает сурдопереводчиков с юридической квалификацией
17:11
Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»
17:08
Суд рассмотрит меру пресечения по делу Тилекмата Куренова
17:00
Проект сериала об эпосе «Эр-Тоштук» приостановили. Кто приложил к этому руку