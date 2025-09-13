Будет скандал. Мэр города Ош не доволен темпами строительства «Ош-сити»

Мэр города Оша Женишбек Токторбаев в ходе рейда ознакомился со строительными работами жилого комплекса «Ош-Сити» и отметил, что ход работ идет медленно и с задержками. Видео в Instagram опубликовала пресс-служба муниципалитета.

По словам Женишбека Токторбаева, компания продала 2 тысячи квартир, из которых 1 тысяча 50 уже полностью оплачены.

«Вы взяли у людей $30 миллионов, но даже на $5 миллионов работ не сделали. Я даю гарантию: в итоге у вас будет скандал, создадите проблему. Сходите, посмотрите, как люди строят, вы давно должны были сдать объект», — сказал градоначальник.

Он предложил ГКНБ запретить руководителям компании выезд за границу. «Я дважды приезжал и дважды вас не застал, то в Ташкенте, то в Намангане, то в Бишкеке гуляете. Спать должны тут!» — возмутился Женишбек Токторбаев.