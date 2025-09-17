13:07
Три четверти украинцев согласны заморозить конфликт по нынешней линии фронта

Три четверти украинцев согласны заморозить конфликт по нынешней линии фронта. При этом мало кто верит, что война закончится в этом году. Такие итоги получены в результате опроса, они опубликованы Киевским международным институтом социологии.

Отвечая на вопрос, согласились ли бы они на вариант урегулирования, основным положением которого является заморозка конфликта по текущей линии фронта, 18 процентов украинцев заявили, что легко приняли бы его, еще 56 процентов — что это был бы тяжелый, но приемлемый вариант. Всего 15 процентов выступили против и заявили о необходимости бороться за возвращение утраченных территорий. Одиннадцать процентов затруднились с ответом.

74 процента жителей Украины готовы поддержать европейско-украинский мирный план, который включает заморозку по нынешней линии фронта без юридического признания захваченных территорий и при данных Украине гарантиях безопасности.

76 процентов опрошенных считают, что даже если США прекратят помогать Украине, сопротивляться нужно с помощью Европы.

В то, что мир наступит уже в этом году, верит всего 18 процентов респондентов.
