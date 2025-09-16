Экс-президент США Байден испытывает финансовые трудности и ведет скромную жизнь

Экс-президент США Джо Байден испытывает финансовые трудности и ведет скромную жизнь, сообщает DW со ссылкой на The Wall Street Journal.

82-летний бывший глава государства ведет гораздо более скромную жизнь, чем его предшественники-демократы — его возможности публичной или корпоративной деятельности ограничены из-за преклонного возраста, непопулярности в Демократической партии и опасений, связанных с возможным влиянием Дональда Трампа. По данным WSJ, даже некоторые бывшие союзники, включая Камалу Харрис, открыто критикуют его второе президентство.

Джо Байден покинул пост с личным долгом примерно в $800 тысяч, частично связанным с расходами на его дом в штате Делавэр, пишет WSJ, также упоминая юридические проблемы сына Байдена Хантера и развод его дочери Эшли. Байден получает пенсию размером около $416 тысяч в год. Он также получил аванс в $10 миллионов за книгу мемуаров, при этом сумма аналогичного контракта для Барака Обамы после его последнего президентства составляла $60 миллионов.

Кроме того, возникают проблемы с гонорарами за выступления Джо Байдена. Его команда запрашивает от $300 тысяч до $500 тысяч за мероприятие с его участием, но спрос на них ограничен. По информации WSJ, экс-президент посвящает большую часть времени написанию мемуаров.