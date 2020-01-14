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Спорт

Боец UFC Конор Макгрегор хочет добиться реванша от Хабиба Нурмагомедова

Фото Noah K. Murray-USA TODAY Sports. Хабиб Нурмагомедов (слева) и Конор Макгрегор

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил о желании провести поединок против Хабиба Нурмагомедова в Москве. Об этом сообщила Gazeta.ru.

«Хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве. Это должно случиться. Я был в Москве. Это прекрасный город. Россия — прекрасная страна. Нурмагомедов может бегать от меня, но ему не спрятаться», — заявил Конор Макгрегор.

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Первый поединок между бойцами, прошедший на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, завершился победой россиянина в четвертом раунде.

Также Конор Макгрегор рассказал о причинах поражения. Ирландец признался, что перед боем злоупотреблял алкоголем. «Во мне будто был какой-то яд или что-то такое. Я не делал то, что должен был делать, я не жил той жизнью, которой должен», — сказал он. Боец отметил, что признает ошибку и больше не повторит ее.

В ночь с 18 на 19 января Конор Макгрегор проведет поединок против американца Дональда Серроне. Бой состоится в Лас-Вегасе на турнире UFC 246.
Ссылка: https://24.kg/sport/140455/
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