В Таласе прошел фестиваль органической продукции

Специальный представитель президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова приняла участие в фестивале органической продукции «Ширге Жыяр», который состоялся в селе Копуро-Базар Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Гостями мероприятия также стали представитель Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) в Кыргызстане, представители местных органов власти, дипломатического корпуса и ассоциаций, продвигающих органическое земледелие.

Фермерские хозяйства и компании из Таласской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей представили органическую продукцию, которую поставляют как на внутренний рынок, так и за рубеж — в Китай, Европу, США и страны Ближнего Востока.

Гости фестиваля могли продегустировать и приобрести органическую продукцию, а также ознакомиться с моделью «органический аймак» на примере аймаков Копуро-Базар и Талды-Булак Таласской области.

В рамках мероприятия участники также посетили фермерские хозяйства, успешно внедрившие технологии органического производства BIO KG при поддержке ФАО.

Они стали одними из первых в Кыргызстане, кто внедрил систему гарантийного участия (PGS) в соответствии со стандартами Международной федерации движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM).
