Сеидбек Атамбаев: Многие родители жалуются на трудности при приеме детей в школу

Депутат Сеидбек Атамбаев на заседании парламента озвучил обращение родителей, чьи дети в этом году пошли в первый класс.

По его словам, в письменной жалобе родители отмечают — с началом учебного года процесс поступления детей в первый класс стал настолько сложным, что напоминает подготовку к поступлению в университет.

«Родители вынуждены заранее, за полгода, начинать борьбу за место в школе, тратить кучу нервов и времени. Есть проблемы несоответствия прописки и фактического проживания. По закону ребенок закрепляется за школой по прописке родителей, но в реальности многие семьи живут в съемных квартирах и вынуждены менять место жительства. При этом дороги загружены пробками, у большинства родителей нет личного автомобиля, и дети вынуждены добираться в школу на общественном транспорте, что небезопасно и неудобно», — сказал Сеидбек Атамбаев.

Также, по его словам, есть проблемы с электронной очередью.

«Этот портал для зачисления в первый класс был закрыт, кнопки зачисления и отмены стали недоступны еще до начала сентября. Из-за этого многие родители не смогли перевести детей в нужные им школы. Родители детей спрашивают, почему районный центр образования не может предоставить дополнительные списки в бумажном варианте для решения подобных случаев. И почему одни директора идут навстречу и принимают детей по заявлению родителей, а другие, ссылаясь на электронную очередь, категорически отказываются?» — спросил парламентарий.