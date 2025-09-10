12:21
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Власть

Сеидбек Атамбаев: Многие родители жалуются на трудности при приеме детей в школу

Депутат Сеидбек Атамбаев на заседании парламента озвучил обращение родителей, чьи дети в этом году пошли в первый класс.

По его словам, в письменной жалобе родители отмечают — с началом учебного года процесс поступления детей в первый класс стал настолько сложным, что напоминает подготовку к поступлению в университет.

«Родители вынуждены заранее, за полгода, начинать борьбу за место в школе, тратить кучу нервов и времени. Есть проблемы несоответствия прописки и фактического проживания. По закону ребенок закрепляется за школой по прописке родителей, но в реальности многие семьи живут в съемных квартирах и вынуждены менять место жительства. При этом дороги загружены пробками, у большинства родителей нет личного автомобиля, и дети вынуждены добираться в школу на общественном транспорте, что небезопасно и неудобно», — сказал Сеидбек Атамбаев.

Также, по его словам, есть проблемы с электронной очередью.

«Этот портал для зачисления в первый класс был закрыт, кнопки зачисления и отмены стали недоступны еще до начала сентября. Из-за этого многие родители не смогли перевести детей в нужные им школы. Родители детей спрашивают, почему районный центр образования не может предоставить дополнительные списки в бумажном варианте для решения подобных случаев. И почему одни директора идут навстречу и принимают детей по заявлению родителей, а другие, ссылаясь на электронную очередь, категорически отказываются?» — спросил парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342935/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство новых школ в КР
Эльдар Абакиров: Количество школ не соответствует росту числа учеников в КР
Сеидбек Атамбаев обиделся на Балбака Тулобаева. За что
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
12:17
«Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов в год — Эрденет Касымов «Ала-Тоо Резорт» будет принимать до 850 тысяч туристов...
12:16
В Бишкеке в 2025 году трудоустроено более 4 тысяч человек через службы занятости
12:08
Сельскохозяйственная перепись в Кыргызстане пройдет в электронном формате
12:02
Сеидбек Атамбаев: Многие родители жалуются на трудности при приеме детей в школу
12:00
Новый стадион в Бишкеке: амбиции, вызовы и перспективы