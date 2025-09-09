17:31
Власть

На переименование Джалал-Абада потребуется 15 миллионов сомов

Согласно законопроекту о переименовании Джалал-Абада в Манас, расходы ориентировочно составят 15 миллионов сомов. Об этом говорится в справке-обосновании к документу.

Отмечается, что проект закона разработан с целью укрепления национальной идеологии и присвоения городу имени великого Манаса — исторической личности и народного героя, защитника кыргызского народа. Инициатива исходила от горожан и поддержана городским кенешем, а также полномочным представителем президента в Джалал-Абадской области.

Численность населения Джалал-Абада превышает 186 тысяч 400 человек, а Генеральный план с внесенными изменениями утвержден в 2023 году.

Все расходы будут покрыты за счет средств местного бюджета. Принятие закона не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета.

По словам авторов инициативы, переименование не повлечет негативных социальных, экономических, правовых, экологических или коррупционных последствий.

Сегодня комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/342828/
просмотров: 526
