Власть

Комитет ЖК сразу в трех чтениях поддержал переименование Джалал-Абада в Манас

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сегодня сразу в трех чтениях одобрил законопроект о переименовании города Джалал-Абада. Его предлагается назвать Манас.

Документ представил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

Депутаты не стали задавать вопросов, лишь некоторые высказали мнение, что нужно поддержать джалалабадцев, изъявивших желание переименовать город.

Изначально этот законопроект в повестке дня комитета не значился. В начале заседания представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов просил включить законопроект в обсуждение во внеочередном порядке. Во время обсуждения законопроекта он сообщил, что все фракции поддержали принятие законопроекта сразу в трех чтениях. В итоге члены комитета поддержали инциативу в трех чтениях. 

Стоит отметить, что документ был вынесен на общественное обсуждение 5 сентября.

Напомним, 3 сентября на сессии городского кенеша Джалал-Абада мэр Эрнисбек Ормоков предложил рассмотреть вопрос о переименовании города в Манас. Депутаты его поддержали. Отмечалось, что далее предложение будет внесено полномочному представителю президента в Джалал-Абадской области, а дальше уже в Жогорку Кенеш.
