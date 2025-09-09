15:56
Депутат: Мошенничества по телефону связаны с заключенными в тюрьмах

Мошенничества по телефону связаны с заключенными в тюрьмах, считает депутат Алишер Эрбаев. Об этом он заявил на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша при обсуждении поправок в Уголовный кодекс, связанных с ужесточением наказания за мошенничество.

Он отметил, что заключенные обманывают многих граждан, особенно часто попадаются на их уловки пенсионеры и обкрадывают их через телефоны.

«По внутреннему периметру контроль не ведется. ГСИН же не работает в этом направлении. Необходимо прекращать это, и пора изымать все телефоны у осужденных», – добавил депутат.
