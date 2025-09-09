17:43
Власть

В Туркменистане за танец перед портретом президента уволили работников аэропорта

15 работников аэропорта в Дашогузе, городе на севере Туркменистана, уволили за танец перед портретом Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает радио «Азатлык».

радио «Азатлык»
Фото радио «Азатлык»

В статье говорится, что глубокой ночью сотрудники Министерства национальной безопасности Туркменистана вызвали на рабочее место 15 сотрудников дашогузского аэропорта. Их заставили написать заявления по собственному желанию. Причина — танец на «неприемлемом фоне».

«15 августа сотрудники аэропорта отмечали день рождения коллеги в рабочее время, танцуя у здания перед портретом президента Сердара Бердымухамедова. Один из них выложил видео на своей странице в TikTok», — цитирует издание своего источника.

Всех попавших в кадр в итоге уволили, а разместившего видео отправили под арест на 15 суток. По словам источника, причиной стало не то, что люди организовали застолье в рабочие часы. Офицеры МНБ обвинили работников в «нелепых движениях» перед изображением главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342794/
просмотров: 143
