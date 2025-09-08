19:28
Власть

В Бишкеке обсудили концепцию развития искусственного интеллекта

В администрации президента состоялось заседание Национального совета по вопросам развития искусственного интеллекта под председательством заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова.

По данным пресс-службы кабмина, в центре обсуждения находился проект Концепции развития искусственного интеллекта в Кыргызской Республике — стратегический документ, определяющий задачи по повышению производительности труда, укреплению конкурентоспособности страны и созданию современной инфраструктуры для национальной экономики.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что ключевым направлением должно стать использование искусственного интеллекта для кардинального улучшения качества и доступности госуслуг. По его словам, внедрение передовых технологий позволит не только модернизировать систему госуправления, но и станет стимулом для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан.

На заседании также был заслушан доклад Программы развития ООН о развитии человеческого потенциала в КР на 2025 год. В документе особое внимание уделено вопросам цифровизации образования и применению искусственного интеллекта для повышения Индекса человеческого развития.

Отмечалось, что ИИ способен стать ключевым инструментом роста производительности, экономической диверсификации и создания новых рабочих мест. Также подчеркивался его потенциал в ускорении научных исследований и технологических инноваций, что открывает широкие возможности для раскрытия творческого потенциала человека.

Участники заседания обсудили перспективы применения искусственного интеллекта в различных сферах и отметили, что приоритетным направлением остается развитие сервисов для населения и бизнеса. Определены конкретные шаги поэтапного внедрения технологий ИИ. Члены совета подчеркнули необходимость гибкости и готовности адаптировать принимаемые решения в условиях быстро меняющихся глобальных вызовов и технологической динамики.
