Садыр Жапаров ознакомился со строительством соцобъектов и дорог в Нарыне

Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки посетил Нарын и ознакомился с реализацией социальных и инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства осмотрел стройплощадку многоквартирных домов, возводимых Госипотечной компанией. Проект предусматривает строительство четырех девятиэтажных блоков на 216 квартир с детской площадкой, парковкой и спортивной зоной. Садыр Жапаров поручил рассмотреть возможность увеличения количества жилья для жителей региона.

Президент также ознакомился с ходом строительства инновационно-креативного центра, где разместятся библиотека, музей, теле- и аудиостудии, киноконцертный зал, коворкинг и IT-зоны. Кроме того, в городе возводят детский развлекательный центр и муниципальную баню.

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев доложил о дорожных работах: на улице Ленина (9 километров) началась укладка асфальта, на улице Шералиева (2,3 километра) устраняют недочеты прежнего ремонта. Президент поручил уделить особое внимание качеству работ.

Отдельно обсуждался вопрос передачи земель Пограничной службы ГКНБ в муниципальную собственность. 12,11 гектара в центре Нарына будут направлены под строительство жилья, детских садов и объектов здравоохранения. Взамен Пограничная служба получит участок площадью 12,3 гектара в Нарынском районе.

В завершение визита Садыр Жапаров подчеркнул важность своевременной реализации проектов и соблюдения стандартов качества.