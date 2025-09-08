Президент возмутился качеством ремонта детсада за 90 миллионов сомов в Балыкчи

В Сети появилось видео с открытия детского сада в Балыкчи, отремонтированного за 90 миллионов сомов. На кадрах президент Кыргызстана Садыр Жапаров резко критикует подрядчика за некачественную работу.
Подрядчик ответил, что все деньги ушли в ремонт.
Президент подчеркнул, что подобный подход к строительству социальных объектов недопустим, особенно если речь идет о детских учреждениях.
При этом он поручил сдать объект в эксплуатацию, но параллельно проверить, сколько средств на самом деле ушло на ремонт объекта.