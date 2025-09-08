Президент возмутился качеством ремонта детсада за 90 миллионов сомов в Балыкчи

В Сети появилось видео с открытия детского сада в Балыкчи, отремонтированного за 90 миллионов сомов. На кадрах президент Кыргызстана Садыр Жапаров резко критикует подрядчика за некачественную работу.

Глава государства обратил внимание, что за выделенные средства объект должен был быть выполнен на высоком уровне. «За такие деньги — такой ремонт? С кем поделился? С мэром делился?» — сказал Садыр Жапаров, выражая недовольство подрядчику прямо на месте.

Подрядчик ответил, что все деньги ушли в ремонт.

Президент подчеркнул, что подобный подход к строительству социальных объектов недопустим, особенно если речь идет о детских учреждениях.

При этом он поручил сдать объект в эксплуатацию, но параллельно проверить, сколько средств на самом деле ушло на ремонт объекта.