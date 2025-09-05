Снежный барс станет национальным символом Кыргызской Республики

Кабмин выносит на общественное обсуждение проект постановления «О признании статуса снежного барса национальным символом Кыргызской Республики».
Отмечается, что документ разработан в целях установления статуса снежного барса как символа национальной природы и культуры КР, отражающего его исключительное значение для идентичности народа, укрепления работы по охране редких и исчезающих видов животных, в том числе снежного барса, и поддержки экологических программ на государственном уровне, повышения репутации страны в области охраны природы и экосистем на мировой платформе и использования статуса снежного барса как туристического и культурного бренда для привлечения внимания к природному наследию страны.
В проекте также прописаны задачи:
- разработка нормативной базы для закрепления статуса снежного барса как национального символа;
- разработка и утверждение логотипа, описания и вариантов применения образа снежного барса в официальных и туристических материалах;
- внедрение мероприятий по сохранению и увеличению численности популяции снежного барса, включая создание охраняемых территорий, мониторинг среды обитания и борьбу с браконьерством.
Снежный барс — редкий и уязвимый вид, обитающий в высокогорных районах республики. Он является не только частью природного наследия страны, но и важным символом национальной идентичности, силы и свободы, широко представленным в культуре, фольклоре и государственной символике.
Признание снежного барса национальным символом требует согласованных действий государственных органов, научных и образовательных учреждений, общественных и международных организаций в целях обеспечения его охраны, популяризации и устойчивого сосуществования с человеком, отмечают инициаторы.
Предлагается использовать образ снежного барса в культурной дипломатии и продвижении имиджа Кыргызской Республики на международной арене.