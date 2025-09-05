16:12
Власть

Снежный барс станет национальным символом Кыргызской Республики

Кабмин выносит на общественное обсуждение проект постановления «О признании статуса снежного барса национальным символом Кыргызской Республики».

из проекта постановления кабмина КР
Фото из проекта постановления кабмина КР. Предлагаемые варианты символа снежного барса

Отмечается, что документ разработан в целях установления статуса снежного барса как символа национальной природы и культуры КР, отражающего его исключительное значение для идентичности народа, укрепления работы по охране редких и исчезающих видов животных, в том числе снежного барса, и поддержки экологических программ на государственном уровне, повышения репутации страны в области охраны природы и экосистем на мировой платформе и использования статуса снежного барса как туристического и культурного бренда для привлечения внимания к природному наследию страны.

из проекта постановления кабмина КР
Фото из проекта постановления кабмина КР. Предлагаемые варианты символа снежного барса

В проекте также прописаны задачи:

  • разработка нормативной базы для закрепления статуса снежного барса как национального символа;
  • разработка и утверждение логотипа, описания и вариантов применения образа снежного барса в официальных и туристических материалах;
  • внедрение мероприятий по сохранению и увеличению численности популяции снежного барса, включая создание охраняемых территорий, мониторинг среды обитания и борьбу с браконьерством.

Снежный барс — редкий и уязвимый вид, обитающий в высокогорных районах республики. Он является не только частью природного наследия страны, но и важным символом национальной идентичности, силы и свободы, широко представленным в культуре, фольклоре и государственной символике.

Признание снежного барса национальным символом требует согласованных действий государственных органов, научных и образовательных учреждений, общественных и международных организаций в целях обеспечения его охраны, популяризации и устойчивого сосуществования с человеком, отмечают инициаторы.

Предлагается использовать образ снежного барса в культурной дипломатии и продвижении имиджа Кыргызской Республики на международной арене.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342396/
просмотров: 644
