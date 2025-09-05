13:19
Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР

В WhatsApp распространяются мошеннические сообщения от имени главы кабмина Адылбека Касымалиева. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

«В последние дни зафиксированы случаи, когда интернет-мошенники рассылали сообщения в мессенджере от имени председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева. По имеющейся информации, подобные сообщения получили три-четыре сотрудника, однако не исключено, что злоумышленники обращались и к другим гражданам. Ранее фиксировались попытки рассылки SMS от имени высокопоставленных должностных лиц, и их деятельность была пресечена», — написал он.

службы информационной политики администрации президента
Фото службы информационной политики администрации президента.

Дайырбек Орунбеков призывает граждан не доверять подобным сообщениям, проверять полученную информацию и обращаться в компетентные органы. Также рекомендуется предупредить близких о существующих рисках интернет-мошенничества.

Отмечается, что в настоящее время соответствующие органы ведут работу по данному факту. Все причастные лица будут привлечены к ответственности в рамках закона.
