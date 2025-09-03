13:00
Власть

На цифровизацию работы парламента Корея выделила $8,4 миллиона

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Тургунбек уулу обратил внимание, что обновленный зал заседаний парламента оснащен современной техникой.

«От имени ЖК позвольте выразить благодарность правительству Республики Корея, в частности, Корейскому агентству международного сотрудничества (KOICA), за грантовую помощь, приобретение и установку техники», — сказал он.

Фото парламента. Зал заседаний ЖК

Напомним, что в 2023-м в рамках рабочего визита Нурланбека Тургунбек уулу в Республику Корея между Жогорку Кенешем и KOICA подписано соглашение по цифровизации работы парламента на $8 миллионов 400 тысяч. В этом году проект полностью реализован, законодательный орган оснащен всей необходимой современной техникой.
