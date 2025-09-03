12:35
Власть

Спикер парламента призвал глав областей и районов не пиариться «на улицах»

Спикер парламента призвал глав областей и районов не пиариться «на улицах», а просто хорошо работать. Об этом Нурланбек Тургунбек уулу заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, «в последнее время среди акимов и губернаторов стало модным ходить по улицам и снимать на телефоны свою работу».

«Наймут блогеров и каждый свой шаг снимают, даже уборку мусора показывают. Не позорьтесь. Все пытаются повторять за мэром Оша. Но ему этот стиль работы идет, но другие пытаются повторять за ним, позорятся. Прекратите пиариться. Просто работайте, народ оценит это. А то показными движениями больше раздражаете народ», — отметил торага ЖК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342026/
просмотров: 417
