Проект сериала об эпосе «Эр-Тоштук» приостановили. Кто приложил к этому руку

В Кыргызстане проект художественного сериала «Эр-Тоштук» по мотивам кыргызского народного эпоса, который является важной частью культурного наследия, оказался на грани закрытия, несмотря на одобрение официальных ведомств и поддержку депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщила режиссер сериала и лауреат международных кинофестивалей Дальмира Тилепбергенова.

По ее словам, сценарий сериала и сам проект получили высокую оценку экспертов и прошли множество комиссий. По задумке картина должна была сочетать живую съемку и 3D-графику.

Однако в августе 2025 года проект столкнулся с серьезными препятствиями. Режиссер сообщила, что заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов пригласил ее на встречу, где потребовал отказаться от съемок сериала.

В итоге для обсуждения будущего сериала создали три национальные комиссии. На третьей, о которой режиссер узнала только через коллег, обсуждалось полное закрытие проекта и перераспределение бюджета на другие фильмы.

«Председатель Госкино Улан Адамалиев сказал мне: «Срочно приезжайте, через час нас ждет Байсалов». Тогда он встречался со спортсменами на стадионе, и туда же пригласил и нас. Байсалов сказал: «Откажитесь. Почему взяли?» А я говорю: «На каком основании я должна отказываться от проекта? В чем дело? Вы сценарий прочитали и не понравилось? Или вы сомневаетесь в моей компетенции? Я уже больше 30 лет работаю в кино». Такое было пренебрежение, как будто бы я никто и звать меня никак», — сообщила Дальмира Тилепбергенова.

По словам Дальмиры Тилепбергеновой, комиссия не пригласила большинство кинематографистов и экспертов, а также ее саму.

«Проект уже запустили на «Кыргызфильме», но деньги нам все время не давали, и вот на третьей нацкомиссии, не говоря мне ничего, они кулуарно собрали мэтров и решили, что я не справлюсь, видите ли я женщина», — отметила она.

Чем я провинилась, что хочу снять фильм для кыргызского народа о кыргызском герое? Я еще верила, что смогу убедить его [Эдиля Байсалова], стала рассказывать, а он вообще поднялся и махнул рукой. Дальмира Тилепбергенова

Финансовая сторона также стала источником проблем. Первый транш государственного финансирования в 100 миллионов сомов и второй транш в 173 миллиона официально одобрили, но средства проектная группа могла получить только через «Кыргызфильм», чего не произошло. Теперь, по словам режиссера, бюджет и вовсе перераспределят на другие проекты.

24.kg обратилось в департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики за комментарием.

В ведомстве сообщили, что основными причинами отказа в финансировании кинопроекта стали недостаточная проработка сценарного материала и концепции, ограниченный опыт творческой и производственной команды и несоответствие инфраструктуры заявленным задачам.

«В представленных материалах выявили отдельные недостатки, касающиеся художественной целостности и драматургического построения, что не позволяет в полной мере раскрыть масштаб и значимость эпического наследия. Для съемоки фильма «Эр Тоштук» потребуется 499 миллионов 470 тысяч 900 сомов. Мы утверждаем, что эффективнее на эти средства снять несколько масштабных фильмов. Это менее рискованно, чем все средства вкладывать в один проект», — отметили там.

В министерстве добавили, что техническая база национальной киностудии «Кыргызфильм» не готова к реализации проектов высокого уровня: отсутствует современное оборудование для масштабных съемок, постпродакшена и звукозаписи, что объективно ограничивает возможности качественной реализации проекта.

Кроме того, Минкультуры выразило сомнения в готовности продюсерской и режиссерской группы реализовать картину подобного уровня без привлечения специалистов с подтвержденным опытом в постановке историко-эпических фильмов.

«В ближайшее время начинается этап модернизации производственной базы, включая строительство новых видео- и аудиостудий. После завершения подготовительных мероприятий и укрепления кадрового потенциала, вопрос о реализации фильма «Эр Тоштук» может быть рассмотрен повторно», — сообщили там.

Сегодня Дальмира Тилепбергенова сообщила, что все равно собирается снять проект и открывает сбор средств.

«Друзья, спасибо большое всем за поддержку. «ЭР ТОШТУКУ» БЫТЬ! Давайте методом ашара начнем собирать средства на проект и создадим свое народное кино! Если каждый кыргызстанец внесет хотя бы по 100 сомов, а каждый бизнесмен чуть побольше, то мы соберем бюджет фильма. Согласна работать в сотрудничестве с любым профессионалом в области кино и эпоса», — написала она у себя на странице.