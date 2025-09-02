15:30
МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики информирует о порядке определения срока пребывания граждан КР в Соединенных Штатах Америки и обращает внимание на следующие ключевые моменты:

— срок пребывания в Соединенных Штатах определяется сотрудником Службы таможенного и пограничного контроля США при каждом въезде, независимо от срока действия визы;

— по прибытии рекомендуется проверять дату разрешенного пребывания через онлайн-сервис Службы таможенного и пограничного контроля (форма I-94). Проверку можно осуществить по ссылке: https://i94.cbp.dhs.gov;

— указанный срок подлежит строгому соблюдению. Нарушение визового режима может повлечь негативные правовые последствия.

Министерство иностранных дел напоминает о необходимости своевременного выезда с территории США, не позднее даты, указанной в форме I-94.
https://24.kg/vlast/341912/
