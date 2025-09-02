10:26
Власть

Камчыбек Ташиев поручил разработать новый Генеральный план Джалал-Абада

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил в кратчайшие сроки разработать Генеральный план Джалал-Абада. Об этом он заявил на совещании с представителями местных властей, которое впервые прошло в новом административном здании города.

кабмина
Фото кабмина. Камчыбек Ташиев поручил разработать новый Генеральный план Джалал-Абада

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что все строительные работы должны вестись по четкому порядку. Если Генплан не будет подготовлен заранее, в будущем могут возникнуть серьезные проблемы, отметил он.

В ходе встречи обсудили также вопрос водоснабжения. Глава ГКНБ потребовал обеспечить жителей Джалал-Абада чистой питьевой и хозяйственной водой.

На совещании местные власти представили карту с населенными пунктами, присоединенными к территории города в рамках административно-территориальной реформы.

Напомним, новое административное здание в Джалал-Абаде открыли 30 августа с участием президента Садыра Жапарова. Уже на следующий день в нем прошло первое рабочее совещание, где главным вопросом стало развитие города.
