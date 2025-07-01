ГКНБ обеспокоен качеством и сроками выполнения дорожных работ в Бишкеке

1 июля в здании Государственного комитета национальной безопасности КР прошла встреча с участием представителей мэрии Бишкека и подрядных организаций, которые занимаются ремонтом городских дорог. Главной темой стало обеспечение качества и соблюдение сроков работ по благоустройству столицы.

В мероприятии приняли участие руководство департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии, а также представители подрядчиков, задействованных как на центральных улицах, так и на второстепенных объектах.

Особое внимание уделено трудовой дисциплине — участникам напомнили о важности соблюдения порядка на стройплощадках, надлежащего внешнего вида работников и непрерывности рабочего процесса. Подрядчиков призвали быть ответственными в исполнении взятых на себя обязательств, соблюдать строительные нормы и оперативно устранять замечания.

ГКНБ поручил техническому надзору усилить ежедневный контроль за ходом работ. Также отмечена важность того, что объекты благоустройства столицы находятся под пристальным вниманием общественности.

Отдельным пунктом обсуждалась необходимость противодействия коррупции. Подчеркивалась важность прозрачности на всех этапах реализации проектов — от составления документации до приемки объектов. Представителям подрядных организаций напомнили о недопустимости скрытых договоренностей и необоснованных отклонений от проектных решений.

По данным ГКНБ, за последние два года на благоустройство улиц, тротуаров и внутриквартальных проездов в Бишкеке было выделено более 2,8 миллиарда сомов. Однако анализ показал возможные нарушения — завышение объемов выполненных работ, неэффективный завоз грунта, отклонения в объемах асфальтового покрытия.

В ГКНБ пообещали, что проверки будут проводиться на постоянной основе совместно с уполномоченными органами.