Садыр Жапаров обозначил приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику выступил на 25-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

В заседании приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Pахмон, глава Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

В своем выступлении глава государства отметил, что встреча в таком формате особенно подчеркивает значимость диалога и общее стремление развивать дружбу, сотрудничество и доверие между странами.

Говоря о принимаемых сегодня документах, включая Тяньцзиньскую декларацию, Садыр Жапаров выразил уверенность, что реализация договоренностей поспособствует дальнейшей активизации многоплановой деятельности организации и укрепит многостороннее сотрудничество между государствами-членами.

Акцентируя внимание на международном авторитете ШОС, он сказал, что организация утвердилась как многостороннее объединение и последовательно отстаивает миропорядок, основанный на международном праве при центральной роли ООН.

Показателен в этом контексте факт подписания Договора о кыргызско-таджикской государственной границе и Договора между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех стран.

Президент подчеркнул, что оба документа являются значимым вкладом государств в достижение основных целей ШОС — поддержание мира и безопасности, укрепление взаимного доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

«Эти решения наглядно демонстрируют способность стран-участниц, руководствуясь «Шанхайским духом», находить взаимоприемлемые решения по наиболее чувствительным вопросам, тем самым укрепляя архитектуру региональной стабильности, добрососедства и долгосрочного развития», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что КР уже завтра начнет свое четвертое председательство в ШОС, и как государство, стоявшее у истоков ее создания, рассматривает это как возможность придать новый импульс развитию организации, укреплению ее глобальной роли, а также содействию дальнейшему углублению дружбы и добрососедства.

Глава государства подчеркнул, что председательство Кыргызстана пройдет под лозунгом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию», а также обозначил приоритеты.

Первое — обеспечение долгосрочной стабильности. Республика продолжит наращивать коллективные усилия, направленные на противодействие угрозам и вызовам безопасности государств — членов ШОС. В первую очередь речь идет о противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму.

В этом контексте Садыр Жапаров констатировал, что создаваемый по кыргызской инициативе центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке внесет существенный вклад в общее дело борьбы с противоправной деятельностью международных организованных преступных групп на пространстве ШОС.

Второе — реализация потенциала экономического сотрудничества. В этом контексте КР предлагает ускорить решение вопроса об учреждении действенного финансового механизма организации, включая создание банка развития ШОС, фонда развития и инвестиционного фонда, содействуя таким образом региональной экономической интеграции.

«Кыргызское председательство также предлагает развивать многостороннее сотрудничество по созданию благоприятных условий для международных автомобильных и железнодорожных перевозок, предусматривающих также создание новых транспортных маршрутов и эффективное использование транзитно-транспортного потенциала стран — участниц ШОС», — заметил президент.

В качестве приоритета он также обозначил цифровизацию.

В ходе своего предстоящего председательства Кыргызстан предлагает проведение Молодежного цифрового форума ШОС и готов вносить свой вклад в реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию на пространстве организации.

Говоря о том, что государства всецело сталкиваются с последствиями изменения климата, которые уже не абстрактная угроза, а реальность, Садыр Жапаров подчеркнул, что совместные усилия стран ШОС играют важную роль в удержании глобального потепления.

«В этой связи мы предлагаем государствам ШОС активизировать наше взаимодействие в сфере борьбы с изменением климата и зеленой экономики через наращивание совместных «зеленых» проектов и продвижение инициатив», — сказал он.

Укреплению дружбы и сближению народов способствует сотрудничество между странами — участницами ШОС в культурно-гуманитарной и туристической сферах.

Глава государства отметил, что на период кыргызского председательства туристической и культурной столицей ШОС утверждается Чолпон-Ата, расположенная на берегу озера Иссык-Куль.

В рамках этого запланирован ряд мероприятий, включая юбилейный Иссык-Кульский «интеллектуальный» форум, впервые состоявшийся в 1986 году по инициативе выдающегося писателя и мыслителя современности Чингиза Айтматова.

Садыр Жапаров также пригласил культурно-спортивные делегации государств — членов ШОС принять участие в очередных Всемирных играх кочевников, которые КР планирует провести осенью 2026-го.

В завершение президент подчеркнул, что Кыргызстан как председатель будет активно работать со всеми странами-участницами, наблюдателями, партнерами по диалогу и постоянно действующими органами организации для реализации общих целей и задач, а также пригласил глав государств принять участие в следующем саммите ШОС, который состоится уже в Бишкеке.

В свою очередь главы стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества пожелали успехов председательству КР.