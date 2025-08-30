После празднования Дня независимости Садыр Жапаров полетит в Китай на саммит ШОС

Садыр Жапаров по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершит рабочий визит в эту страну. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип.

Садыр Жапаров вылетит в КНР после празднования Дня независимости в Джалал-Абаде и пробудет там с 31 августа по 3 сентября.

«В рамках визита президент примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры государств ШОС обсудят важные вопросы многостороннего сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам Тяньцзинского саммита председательство в организации перейдет к Кыргызской Республике. Садыр Жапаров представит там приоритеты предстоящего председательства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества», — отметил Сагынбек Абдумуталип.

Кроме того, по итогам встреч на высшем уровне будет подписана Тяньцзинская декларация Совета глав государств — членов ШОС. Также планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран — участниц организации в политической, экономической, энергетической и других сферах.

В рамках визита в Китай глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Также состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.