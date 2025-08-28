22:56
Открытие парка «Евразия». Президент призвал бережно относиться к аттракционам

Садыр Жапаров принял участие в открытии парка развлечений «Евразия». Об этом глава пресс-службы президента Аскат Алагозов написал на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, парк открывается накануне Дня независимости.

«В последние годы Бишкек, как экономический, транспортный, научный и культурный центр страны, достиг значительных успехов. Сегодня наш город развивается: строятся новые здания, появляются современные инфраструктурные объекты, дороги ремонтируются, город благоустраивается и возвращает себе прежний красивый и зеленый облик. Открываемый сегодня парк развлечений украсит наш город, станет активным местом отдыха для детей, молодежи и туристов. Этот парк начали строить в 2024 году в рамках соглашения о сотрудничестве между кабмином и некоммерческой организацией «Евразия» по сохранению и укреплению традиционных ценностей евразийского пространства. Мы начали вкладывать инвестиции не только в производственные предприятия, но и в социальные проекты, такие как этот, благодаря улучшению инвестиционного климата. Объем инвестиций в этот парк составляет $35 миллионов», — сказал президент.

Он добавил, что этот проект — масштабное мероприятие, посвященное 10-летию Евразийского экономического союза. Строительство и оснащение парка финансировались меценатскими средствами фонда «Евразия».

«Этот культурно-развлекательный центр площадью около 10 гектаров оснащен современными аттракционами, соответствующими международным стандартам качества и безопасности. Вход в парк и игры на аттракционах для детей от 5 до 15 лет бесплатный. Обращаюсь к посетителям: прошу бережно относиться к аттракционам и не наносить им вред, ведь парк бесплатный. Пусть в наших парках звучит детский смех, а жизнь будет благополучной!» — подытожил Садыр Жапаров.
