В середине августа с разницей в три дня прошли два знаменательных на геополитической арене события. Подводя их итоги, эксперты отметили — Украину, ведущую оборонительную войну против агрессора, так или иначе, но будут склонять к тому, что необходимо уступить территории, захваченные Россией. Что крайне несправедливо и свидетельствует о теряющих в перспективе позиции европейских демократиях. Почему — это первый вопрос.

А второй: как наблюдаемое нами фиаско ценностей и принципов свободного мира отразится на других регионах, включая страны Центральной Азии? Подробности у 24.kg.

И в сердце льстец всегда отыщет уголок

В пятницу, 15 августа, Дональд Трамп принимал на Аляске Владимира Путина. А уже 18 августа к хозяину Белого дома приезжал уже президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении «группы поддержки из ЕС».

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик в комментарии DW сказал: «Дональд Трамп не хочет погружаться в нюансы войны России против Украины, поэтому и продолжает настаивать на том, чтобы официальный Киев без боя согласился отдать «кусок того региона», который присмотрела Россия».

Несмотря на то что украинско-европейской переговорной команде удалось расспросить американцев, как они видят гарантии безопасности для Украины, чтобы они были аналогичны статье 5 Североатлантического договора, эффективных предложений в первую очередь от США не поступило.

Между тем все — от журналистов президентских пулов до политологов — подчеркивают парадоксальность того, что публичная часть переговоров Зеленского с Трампом напоминала совместную пресс-конференцию американского президента и Владимира Путина.

«Это и неудивительно. Потому что лесть, комплименты, позитив — это составляющие, без которых коммуникация с американским президентом обречена если не на провал, то на отсутствие успеха. Рецепт прост, но результативен», — пишет политический обозреватель BBC Виктор Хоменко.

Мировые лидеры усвоили эту незатейливую формулу: Трампу очень важны красивые слова и соответствующие атрибуты, тешащие тщеславие. Вот и украинский президент приехал на встречу в костюме за что заслужил похвалу от Трампа. За первые минуты брифинга он 16 раз поблагодарил своего американского коллегу и привез первой леди США Мелании Трамп теплое письмо от первой леди Украины Елены Зеленской.

Но в случае с Трампом говорить, что украинско-европейская делегация переиграла Путина, преждевременно. Доброжелательность 47-го президента легко может смениться раздражением или даже гневом. Вопрос только в том, кто теперь первым сделает неправильный шаг — Зеленский или Путин.

В свою очередь, политический философ Александр Баунов, рассуждая о результатах политических рандеву в Анкоридже и в Вашингтоне, отмечает, что прекращение войны против Украины теперь зависит не только от уступок Украины, но и от того, насколько готов идти на компромиссы весь Запад.

«Иначе говоря, в рамках такого, более всеобъемлющего урегулирования Украина становится заложником и вряд ли может требовать чего-то от остальных стран», — пишет Баунов в своей статье для издания «Медуза».

Европа хоть и остро чувствует угрозу, но не страдает непосредственно, а значит, их отказ уступить всегда можно использовать как повод продолжить войну. Это первое.

И второе, не менее важно, демократии Европы терпят сокрушительное фиаско и противостоять «дружбе Трампа-Путина» не могут.

По праву сильного?

Аналитики объясняют эту тенденцию реверансами Трампа перед Путиным.

По мнению Александра Баунова, диктатуры устроены так, что любой прямой контакт с легитимным демократическим лидером, особенно с президентом США, для них уже дипломатический успех, тем более — приглашение к нему в гости. Пораженной в правах диктатуре такая встреча возвращает своего рода дипломатическое равноправие.

К тому же агрессор самим фактом нападения уже опрокинул дипломатическую рамку: в дипломатии ему терять нечего, а приобрести он, по Марксу, может весь мир.

Отсюда парадоксальное преимущество агрессора: когда он, предлагая снизить градус, не потерпев военного поражения, начинает выглядеть кем-то вроде миротворца. А значит, может и будет диктовать условия.

Политолог Алмаз Тажыбай, отвечая на вопросы 24.kg, отметил, что если Запад вынудит Украину пойти на территориальные уступки, то основа мировой безопасности пошатнется и приведет мировое сообщество к более агрессивным действиям на правах сильного.

«Поэтому нужно придерживаться международных правил, прописанных в Уставе ООН, а также другим договоренностям. Как, например, Будапештского меморандума 1994 года, где Великобритания, США и Россия выступали гарантом безопасности и суверенитета Украины в обмен на отказ от ядерного оружия в пользу России. Нельзя забывать в целях нераспространения ядерного оружия Будапештский меморандум также подписали Казахстан и Беларусь», — считает аналитик.

Поэтому если Украина пойдет на капитуляцию перед Россией и уступит территории навсегда, то рухнет современная модель безопасности, установленная после Второй Мировой войны. Алмаз Тажыбай

С ним согласен и эксперт Эмиль Джураев. В комментарии 24.kg он отметил непростую ситуацию, сложившуюся на украинском фронте, и добавил — остановить войну без решительной победы одной стороны — это значит идти на уступки. Что несправедливо и подмывает само понятие военного равновесия, когда агрессор не наказывается, а вознаграждается. Но к этим, казалось бы, неприемлемым условиям, по словам Эмиля Джураева, подвела как раз-таки политика США с начала 2025 года.

«Естественно, такой разворот от демократических основ не может не затронуть остальные мировые регионы. В частности Центральную Азию. Где, как и везде, главный вывод — суверенность, территориальная целостность — зыблемые понятия. Соответственно, они будут строить внешнюю политику так, чтобы минимизировать эту опасность», — подчеркнул Эмиль Джураев.

Дружить с демократическими странами, отстаивать верховенство права с ними теперь станет крайне малоинтересным. Эмиль Джураев

Еще такой момент, и его отмечает политолог Наргиза Мураталиева, — фиаско демократических ценностей в мире лишает страны Центральной Азии некоего эталона, на который можно было ссылаться и опираться, прежде всего организациям гражданского общества, когда оппозиция и активисты теряют часть символического ресурса в виде внешнего примера успешной демократии.

«И когда даже в развитых демократиях наблюдаются кризисы, аргументы политических элит стран Центральной Азии о том, что «демократия не гарантирует стабильности», звучат более убедительно для оправдания использования «сильной руки», ограничения прав и свобод. В свою очередь, это еще больше укрепляет тренд на выстраивание внешней политики стран региона без обязательной ориентации на демократизацию и конкурентные выборы», — сказала она.

Однако это не означит, что привлекательность демократий исчезла и люди больше не готовы отстаивать свои права и свободы.

«Запрос на права и справедливость никуда не исчезает, он просто будет проявляться в новых, не всегда очевидных формах. И в этом кроется главная опасность: чем крепче режим, тем слабее его иммунитет к кризисам. Если что-то пойдет не так, «сильная рука» может оказаться беспомощной, ведь уже нет работающих, а не фасадных демократических механизмов, которые могли бы помочь государству справиться с вызовами», — заключила эксперт.

Не сгущайте краски

Не нагнетать рекомендует сотрудник научного центра «Карнеги» в Берлине Темур Умаров.

Он полагает, что напрямую расшатывание авторитета демократии на странах ЦА не скажется. Аналитик напомнил — не в первый раз мы наблюдаем кризис демократий или правоповорот в Европе, и на Западе в целом.

Это не означает, что любое событие, которое подвергает сомнению стабильность демократического мира, повлияет на «самочувствие» авторитарных правительств в Центральной Азии.

«Прямой корреляции нет. Есть общий мировой воздух, которым мы все дышим. Но настолько не концентрированный, что это не приводит к реальным последствиям. Соответственно, я думаю, что не стоит ждать, что когда наступит какой-нибудь момент, когда эти демократические лозунги и призывы окажутся ничем не подкрепленными словами, авторитарные режимы ЦА окончательно зацементируются в своей политической системе. Как и в случае, если демократические государства каким-то образом вырвут победу из рук России, то это приведет к какой-то глобальной демократизации», — резюмировал Темур Умаров.

Реплика в сторону

Война в Украине стала той лакмусовой бумажкой, определяющей состояние западных либеральных демократий.

И глядя на то, как уверенно действует Владимир Путин, можно сказать — пошли трещины и глубокие.

Путин сражается за отмену итогов холодной войны — за возвращение признанного положения великой державы, как он ее понимает — со сферой влияния и правом ставить условия. А все «плюшки» в Вашингтоне и европейских столицах. Китая и БРИКС для триумфа недостаточно. И с такими картами на руках можно начинать партию.

Но если западные элиты продолжат слепо верить в то, что либеральные и демократические ценности являются незыб­лемыми, что против них может выступать только маргинальное меньшинство, они проиграют вчистую.

Как отмечает один из колумистов казахстанского Forbs Жарас Ахметов, архаичные социокультурные стереотипы, проводниками которых выступают правые радикалы, симпатизирующие мировым диктатурам от Путина до Ким Чен Ына, живучи. При малейших трудностях ксенофобия, расизм, недоверие к меньшинствам вырываются наружу.

Так что у демократий впереди непростые времена.