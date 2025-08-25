В Соцфонде прокомментировали данные Счетной палаты о выявленных нарушениях

Социальный фонд Кыргызстана прокомментировал данные Счетной палаты, предоставленные ранее в ведомстве по результатам аудита исполнения бюджета за 2024 год.

По данным пресс-службы Соцфонда, для своевременной выплаты пенсий профинансированы обязательства республиканского бюджета за счет средств Пенсионного фонда на сумму 660,8 миллиона сомов. В результате образовалась кредиторская задолженность Минфина перед СФ КР в этом размере. В фонде отметили, что сумма учтена в уточненном бюджете на 2025 год и будет возвращена до конца года.

Что касается переплаты пенсий на 1,9 миллиона сомов, в ведомстве уточнили: она была выявлена специалистами внутреннего аудита самого Соцфонда. Ими установлены факты предоставления пенсионерами поддельных и недостоверных документов. В соответствии с Законом «О государственном пенсионном социальном страховании», эти суммы возвращались путем удержания до 20 процентов от ежемесячной пенсии. В связи со смертью пенсионеров невосстановленная сумма составила 1 миллион 925 тысяч сомов. Она будет возмещена в Пенсионный фонд.