Общество

Счетная палата выявила нарушения в Соцфонде при исполнении бюджета за 2024 год

Счетная палата выявила нарушения в Соцфонде при исполнении бюджета за 2024 год. Итоги аудита подведены на заседании совета СП КР.

Отмечается, что за счет средств Пенсионного фонда были осуществлены расходы обязательств республиканского бюджета на 660,8 миллиона сомов. При получении трансфертов из госказны на 39 миллиардов 367,2 миллиона сомов фактически профинансировано Соцфондом трансфертов на 40 миллиардов 24,9 миллиона сомов.

Переплата Пенсионного фонда, образовавшаяся в связи со смертью пенсионеров, в отношении которых не имеется источников погашения, составила 1 миллион 925 тысяч сомов.

Не соблюдая пункты Закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в КР», Соцфонд приобрел облигации на сумму 200 миллионов сомов.

Установлена переплата по расходам средств ГНПФ в связи с невнесением изменений в Закон «О бюджете Социального фонда на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов». Она составила 72 миллиона 101,2 тысячи сомов.

Социальному фонду выданы предписания и рекомендации об устранении нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340695/
