В парламенте озаботились пенсионным обеспечением военнослужащих

Изменения в Закон КР «О пенсионном обеспечении военнослужащих», инициированные депутатом парламента Нурбеком Сыдыгалиевым, вынесены на общественное обсуждение.

По его словам, выбирая военную службу, люди должны быть уверенными в том, что после увольнения в запас или отставку их ждет обеспеченная старость.

«Военная служба отличается от иных видов трудовой деятельности повышенным риском гибели военнослужащего, нанесения вреда его здоровью, что объективно влечет негативное изменение материального или социального положения как самого военнослужащего, так и членов его семьи», — говорится в справке-обосновании.

Согласно законопроекту, пенсии будут исчисляться с применением соответствующего районного коэффициента для прошедших военную службу свыше десяти календарных лет в высокогорных местностях, расположенных на высоте 1 тысяча 800 метров и более.

Отметим, что по действующей редакции закона пенсии исчисляются с применением районного коэффициента на период проживания военнослужащих в этих районах.

Сумма необходимого финансирования в случае принятия закона не уточняется — кабинет министров должен будет рассмотреть этот вопрос.