В Баткене сегодня прооперируют солдата, пострадавшего в ДТП

Сегодня сделают операцию Данияру Нурбекову, который находится в тяжелом состоянии после ДТП в Баткене. С врачами, специально приглашенными из городов Ош и Бишкек, встретился глава области, сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.
Также он переговорил с врачами, прибывшими из Оша и Бишкека, и выразил уверенность в успешном проведении сегодняшней операции. Руководителям местной системы здравоохранения поручили создать все необходимые условия.
В настоящее время солдат находится в отделении реанимации Лейлекской районной больницы, его состояние тяжелое.
4 апреля рядовой пограничной заставы «Ак-Суу» Лейлекского района Данияр Нурбеков попал в аварию, выпав из борта служебного автомобиля марки «УАЗ-Пикап» во время движения.
Военнослужащий является жителем села Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области, его призвали в армию в сентябре 2025 года.
В настоящее время назначено служебное расследование, проводятся соответствующие работы.
Президент Садыр Жапаров взял под личный контроль ситуацию с военнослужащим, пострадавшим в результате происшествия и находящимся в тяжелом состоянии. Вчера депутаты Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам и правопорядку попросили генерального прокурора Максата Асаналиева взять под личный контроль данное дело.