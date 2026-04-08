В Баткене сегодня прооперируют солдата, пострадавшего в ДТП

Сегодня сделают операцию Данияру Нурбекову, который находится в тяжелом состоянии после ДТП в Баткене. С врачами, специально приглашенными из городов Ош и Бишкек, встретился глава области, сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.

Полномочный представитель президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов встретился с родителями военнослужащего и сообщил, что их сыну оказывают всю необходимую медицинскую помощь, а в случае необходимости его доставят в столицу для продолжения лечения.

Также он переговорил с врачами, прибывшими из Оша и Бишкека, и выразил уверенность в успешном проведении сегодняшней операции. Руководителям местной системы здравоохранения поручили создать все необходимые условия.

В настоящее время солдат находится в отделении реанимации Лейлекской районной больницы, его состояние тяжелое.

4 апреля рядовой пограничной заставы «Ак-Суу» Лейлекского района Данияр Нурбеков попал в аварию, выпав из борта служебного автомобиля марки «УАЗ-Пикап» во время движения.

Военнослужащий является жителем села Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области, его призвали в армию в сентябре 2025 года.

В настоящее время назначено служебное расследование, проводятся соответствующие работы.

Президент Садыр Жапаров взял под личный контроль ситуацию с военнослужащим, пострадавшим в результате происшествия и находящимся в тяжелом состоянии. Вчера депутаты Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам и правопорядку попросили генерального прокурора Максата Асаналиева взять под личный контроль данное дело.