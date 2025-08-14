11:37
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп грозит «серьезными последствиями» для РФ, если не будет остановлена война

Дональд Трамп заявил, что будут «очень серьезные последствия» для России, если Владимир Путин не согласится остановить украинский конфликт после встречи 15 августа. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Центре Кеннеди.

О каких именно последствиях идет речь, он не уточнил.

Глава Белого дома подчеркнул, что если «не получит необходимые ответы» во время встречи с Владимиром Путиным, то следующей встречи не будет. По словам Дональда Трампа, он хотел бы, чтобы встреча лидеров РФ и Украины состоялась «почти незамедлительно» после саммита на Аляске и на это есть хорошие шансы.

Американский президент отметил, что встреча с Путиным нужна, чтобы понять, «где мы находимся» и «что мы делаем». Дональд Трамп также заявил — не исключает того, что после встречи с Путиным он может быстро организовать трехсторонний саммит России, США и Украины.

Он также назвал очень хорошими свои консультации с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339534/
