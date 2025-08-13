В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в классах до одного

Депутаты Государственной думы обратились к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением запретить на законодательном уровне обучение более одного ребенка мигранта в одном классе.

В обращении отмечается, что более чем в 500 школах число детей мигрантов превышает 10 процентов. Это, по мнению парламентариев, влияет на эффективность образовательного процесса.

«В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка мигранта», — отмечается в документе.

Помимо того, считают инициаторы, подобные меры снизят нагрузку на преподавателей. При этом российские дети не будут испытывать затруднений в освоении программы из-за языкового барьера в классе, а дети мигрантов в свою очередь быстрее овладеют русским языком.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в РФ решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.