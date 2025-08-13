15:10
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Власть

В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в классах до одного

Депутаты Государственной думы обратились к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением запретить на законодательном уровне обучение более одного ребенка мигранта в одном классе.  

В обращении отмечается, что более чем в 500 школах число детей мигрантов превышает 10 процентов. Это, по мнению парламентариев, влияет на эффективность образовательного процесса.

«В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка мигранта», — отмечается в документе.

Помимо того, считают инициаторы, подобные меры снизят нагрузку на преподавателей. При этом российские дети не будут испытывать затруднений в освоении программы из-за языкового барьера в классе, а дети мигрантов в свою очередь быстрее овладеют русским языком.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в РФ решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/339457/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет детям мигрантов бесплатно учиться в школах: депутат Госдумы против
В КР по проекту «Российский учитель за рубежом» работает более 200 педагогов
В правительстве РФ не поддержали введение дополнительных налогов для мигрантов
В Кыргызстане подходы к преподаванию русского языка в начальных классах меняют
Запрет детям мигрантов бесплатно учиться в школах противоречит Конституции РФ
Институт Пушкина в Москве приглашает школьников со всего мира на олимпиаду
Минтруда РФ предложило не брать на работу мигрантов без знания русского языка
В Госдуму внесут проект о запрете детям мигрантов бесплатно учиться в школах
Путин освободил мигрантов, работающих по квоте, от экзамена по русскому языку
Кабмин РФ отказался освобождать прибывших по квоте мигрантов от экзаменов
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство Камчыбек Ташиев: Будет чатак, если жители выскажут недовольство
Мэр Оша на&nbsp;электросамокате и&nbsp;с&nbsp;мигалками устроил утренний рейд: &laquo;Эки дос&raquo; снесут Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Мэрия и&nbsp;жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия Мэрия и жители парка имени Ататюрка заключили мировое соглашение. Условия
Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок&nbsp;&mdash; глава ГКНБ Хозяевам снесенных домов должны предоставить жилье или участок — глава ГКНБ
Бизнес
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Оставайтесь на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;MEGA Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
13 августа, среда
15:08
Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по борьбе в Хорватии Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по...
15:04
Мэр города Ош назвал бомжатником территорию горы Сулайман-Тоо
15:02
При строительстве соцобъектов в Чаткале выявлен ущерб в 5,8 миллиона сомов
14:53
Прием в первый класс. Родители не могут отменить выбор школы
14:51
TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости