Самые интересные комментарии о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина

Мир большой политики сегодня, без преувеличения, замер в ожидании встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. После первого шока, по причине того, что этот саммит вообще состоится, экспертное сообщество по обе стороны океана начало гадать, чем же все это может закончится.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что личная встреча с Трампом – это уже победа Путина, даже не смотря на конкретные результаты «двусторонки». Потому что, после нескольких лет фактического бойкота со стороны Запада, он получает легитимацию на самом высоком уровне. Однако, напомним известную расхожую наполеоновскую фразу про проигрыш боя, но не войны. Тоже самое и с выигрышем. Бой выиграть можно, но не факт, что будет выиграно сражение.

Вот и со встречей Трампа и Путина не все так просто и однозначно. Трамп, хоть и испытывает явную симпатию к российскому лидеру, но проигрывать не любит и обычно имеет своего «туза в рукаве». В плане пиара, сейчас действительно Путин в плюсе, а Трамп в минусе. Но вот что будет по итогам встречи и кому, действительно достанется прикуп нам еще предстоит увидить.

Из множества комментариев на тему саммита на Аляске мы выделили два.

Первый – это синопсис интервью российского писателя и публициста Станислава Белковского программе «Популярная политика». Мнение Белковского нам кажется заслуживающим внимания, потому что большинство его прогнозов обычно сбываются. Кроме того, его комментарии обычно базируются еще и на знании человеческой психологии.

Фото личный архив . Станислав Белковский

Мы приводим текст, размещенный в телеграмм-канале Станислава Белковского практически без сокращений. https://t.me/SBelkovskiy

«Многие думают, что главная тема грядущей (15 августа 2025) встречи Д. Трампа и В. В. Путина на Аляске – большая война в Европе (в Украине) и ее прекращение.

Не совсем.

В. В. Путину это важно, бесспорно. Для него задача формулируется так: как бы под видом прекращения войны получить официальную лицензию на окончательное решение украинского вопроса – фактическую ликвидацию независимой Украины.

Но для Д. Трампа главное – сделка. С Кремлем по поводу масштабных природных РФ-ресурсов. Особенно в Арктике. И совместного управления Северным морским путем.

На втором месте – использование РФ для давления на Индию, Бразилию и (особенно) Китай для заключения с ними выгодных США торговых мегасделок. Опять же – сделки.

И только на третьем – большая война в Европе. Которую надо для вида якобы прекратить, чтобы г-н Трамп укрепил свою славу великого миротворца и репутацию Козла - GOAT (Greatest of All Times).»

Еще один комментарий, привлекший наше внимание, это комментарий Владимира Пастухова, политического философа, публициста, старшего научного сотрудника Университетского колледжа Лондона. Владимир Пастухов регулярно комментирует политические события на самых разных ресурсах. Его комментарии точны, остроумны и часто высвечивают глубинные смыслы спрятанные под поверхностными трактовками происходящего.

Фото личный архив . Владимир Пастухов

Комментарий Владимира Пастухова, опубликованный в его телеграмм-канале https://t.me/v_pastukhov мы также приводим полностью, без сокращений.

«Продолжаем изучать «аляскинскую аномалию». Можно, конечно, долго и мучительно искать метафору и строить аналитические связки, а можно послушать небольшое интервью и сразу найти один-единственный точный образ, отражающий весь трагизм и одновременно комизм ситуации. Так произошло, когда я посмотрел интервью сенатора Линдси Грэма о предстоящей встрече Путина и Трампа на Аляске.

На пямять пришел смешной анекдот, построенный на игре английских слов. Монаху одного из итальянских монастырей поручили разобраться с древними рукописями религиозных книг и выявить ошибки, возникшие в результате многократного переписывания. Через несколько недель сидения в келье на воде и хлебе он выбежал во двор в страшном возбуждении, крича «Не “celibacy”(безбрачие), а “celebrate” (радуйтесь, празднуйте!».

Нечто подобное вышло сейчас с гаданием на трамповско-путинской гуще, когда одновременно вышли тысячи заметок о том, что Путин и Трамп на Аляске собираются обсуждать «обмен территорий». Слушая Грэма, я схватился за голову, потому что понял: не «обмен территорий», а «раздел территорий». Трамп и Путин собираются не для того, чтобы поговорить об обменах, а для того, чтобы договориться о разделе зон влияния в Украине.

На первый взгляд, «раздел Украины» выглядит как абсолютная победа Кремля. Целью этой войны и был, собственно, новый передел мира. Все военные безумства, по сути, совершались ради этой одной сладостной «минуты славы», когда два «властелина мира» смогут сесть и без обиняков поговорить: это - мне, а это - тебе. «Ялта 2.0» - великая духоподъемная мечта Кремля.

Но и на Западе подспудно существовал этот «ялтинский нарратив». Просто все эти три года он прятался где-то в потаенных закоулках западного общественного мнения. Он был довольно популярен в 2014-2018 годах, но потом по нему танком проехались пандемия и агрессия, и он ушел на дно. А теперь, благодаря Трампу, всплыл – он же легкий.

В принципе, это действительно можно считать тактической победой Путина. Но есть нюансы. Путин намеревался делить ВЕСЬ глобус, а Трамп предлагает ему пока делить только «глобус Украины». Разница довольно большая. Трамп не готов признавать за путинской Россией статус сверхдержавы. Он просто хочет минимизировать время и деньги, которые он тратит на этого назойливого выскочку.

Сейчас он наивно думает, что все дело в том, что выскочке никто до сих пор не сделал «хорошего предложения». Вот он сейчас отрежет от Украины подходящий кусок и заткнет Путину глотку. Боюсь, что его могут на этом пути ждать два разочарования: у Путина глубокая глотка – ее просто так не заткнешь, и в Украине придется резать по живому, а значит, она будет отчаянно сопротивляться.

Дальше у нас два неизвестных: насколько сильно блефует Путин и как долго он может продолжать войну в колониальном стиле. Если Путин очень сильно блефует и никаких года-двух у него в запасе на ведение «неизвестной (народу) войны» нет, то он повыёживается и согласится на раздел по линии фронта плюс-минус еще что-то совершенно неожиданное. В этом случае нас ждут большие сюрпризы на Аляске. Если у него остались еще силы повоевать, то сюрпризов не будет, и он упрется рогом в вывод ВСУ, что заводит переговоры в тупик. Зеленский, на мой взгляд, лишен возможности при любых обстоятельствах принять такой компромисс.

В некотором смысле встреча – преждевременная, своего рода фальстарт. Стороны еще не довоевались до тех мышей, после которых населению уже все равно, на каких условиях будет заключен мир (как это было в России в 1917 и в Германии в 1918). Но зачем-то этот фальстарт нужен Трампу из внутриполитических соображений. Может быть, ему просто не терпится выйти из этой игры. Судя по его последним комментариям,сам он иллюзий в отношении результатов не испытывает. Но продолжаем верить в чудо. В конце концов, и Аляску никто не мог предвидеть еще пару дней назад….»