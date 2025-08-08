Трамп ответил на вопросы вокруг урегулирования конфликта России и Украины

Дональд Трамп выступил перед журналистами в Овальном зале Белого дома, ответив на некоторые вопросы.

Основное из заявлений президента США:

Он не исключил встречи с лидером России Владимиром Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом. По словам Дональда Трампа, переговоры с российским президентом не зависят от диалога между Кремлем и Зеленским. Таким образом глава Соединенных Штатов опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что якобы одним из условий Вашингтона в преддверии встречи Трампа и Путина была обязательная личная встреча главы РФ с Зеленским.

Вопрос: «Скажите, Путин должен встретиться с Зеленским до того, как вы встретитесь с Путиным?»

Ответ: «Нет. Не знаю. Я такого не слышал».

Вопрос: «Ему не обязательно соглашаться на встречу с Зеленским. Вы это имеете в виду?»

Ответ: «Да, не обязательно. Они хотели бы встретиться со мной, и я сделаю все возможное, чтобы остановить убийства. Путину не нужно встречаться с Зеленским перед встречей со мной».

На вопрос о том, остается ли в силе его ультиматум России, Дональд Трамп ответил: «Это будет зависеть от него (Путина). Посмотрим, что он скажет. Я очень разочарован».

Возможные новые санкции против РФ, по словам Трампа, зависят от решений ее руководства. Он не исключил, что ограничения могут быть объявлены сегодня.

6 августа в Кремле прошла встреча Владимира Путина и прибывшего в Москву спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Она длилась три часа. Вашингтон и Москва оценили эти переговоры положительно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал разговор Владимира Путина со Стивом Уиткоффом «полезным» и «конструктивным».

Дональд Трамп анонсировал личную встречу с лидером РФ в самое ближайшее время.