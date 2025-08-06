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Власть

Садыр Жапаров ознакомился с реализацией экологического проекта на Иссык-Куле

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с реализацией проекта «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма» в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Проект направлен на сохранение экологической чистоты озера и развитие инфраструктуры туристического региона.

Как заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев, ключевыми задачами являются строительство новой канализационной системы, охватывающей Чолпон-Ату, села Бостери, Бактуу-Долоноту и Кара-Ой, а также возведение новой канализационно-очистной станции мощностью 14,2 тысячи кубометров в сутки.

Кроме того, проект предусматривает строительство 12 насосных станций, из которых две уже находятся в процессе стройки. Также предусмотрены меры по обслуживанию и эффективной эксплуатации всех новых объектов.

В рамках развития туристической инфраструктуры запланированы благоустройство парка имени Алыкула Осмонова, реконструкция музеев Чолпон-Аты и комплекса «Саймалуу-Таш», а также создание современных променадов с велосипедными и беговыми дорожками вдоль побережья.

Общая стоимость проекта составляет $64,9 миллиона. Азиатский банк развития профинансирует проект: $31 миллион предоставлен в виде гранта, $25 миллионов — в виде кредита, а $8,9 миллиона — со стороны КР.

Контракты на строительство очистных сооружений и насосных станций подписали с компаниями China Road и «Алкаташ». Завершение проекта запланировано на конец 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338721/
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