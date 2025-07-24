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Власть

Садыр Жапаров встретился с главой комитета Всекитайского собрания

Президент Садыр Жапаров встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей — членом Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также укрепление межпарламентского сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что между странами наблюдается высокая динамика взаимодействия на всех уровнях, а сотрудничество находится на исторически высоком уровне — всеобъемлющего стратегического партнерства.

Садыр Жапаров рассказал, что с теплотой вспоминает свой государственный визит в КНР в феврале этого года и июньскую встречу в Астане с председателем Китая Си Цзиньпином.

Чжао Лэцзи передал теплые слова приветствия от председателя КНР. Он также добавил, что под руководством Садыра Жапарова в Кыргызстане происходят значительные реформы, благодаря которым республика добилась стремительного социально-экономического развития.

Президент выразил уверенность, что кыргызско-китайские отношения продолжат укрепляться в духе доверия, взаимопонимания и взаимной поддержки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337355/
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