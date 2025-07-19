Экс-президенту Бразилии надели браслет на ногу и запретили использовать соцсети

Экс-президенту Бразилии надели браслет на ногу и запретили пользоваться соцсетями. Об этом пишет DW.

Такие меры в отношении Жаира Болсонару принял суд в Бразилии. Ночью он обязан находиться под домашним арестом. Ему также запрещено контактировать с кем-либо, кто находится под следствием Верховного суда. Это касается и его сына Эдуардо Болсонару, депутата нижней палаты парламента Бразилии, который сейчас проживает в США и известен своими тесными связями с президентом США Дональдом Трампом, пишет Der Spiegel.

Жаир Болсонару предъявлены обвинения в подготовке государственного переворота после поражения на президентских выборах 2022 года. После заслушивания заключительных аргументов сторон судебный процесс вступил в завершающую фазу, Болсонару грозит несколько десятков лет тюрьмы. Экс-президент отвергает обвинения в свой адрес.

Болсонару пытается спасти Дональда Трампа: 17 июля он объявил о введении 50-процентных пошлин на бразильские товары с 1 августа, обосновав это судебным преследованием Болсонару и призвав прекратить процесс.